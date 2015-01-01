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बिक्री की चिंता:धान की कटनी शुरू, किसानों को अभी से सताने लगी है फसलों के बिक्री की चिंता

डुमरांव2 घंटे पहले
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  • मजदूरों से कटनी कराने में भी किसानों को देना पड़ रहा है अधिक मजदूरी

धान की फसल पककर तैयार हो गई है। किसानों द्वारा उनकी कटनी भी शुरू कर दी गई है। फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई है। किसान अपनी फसल को देख काफी खुश हो रहे है। लेकिन उन्हें अभी से ही फसल के बिक्री की चिंता सताने लगी है। सरकारी स्तर पर धान खरीद की रफ्तार हमेशा से ही सुस्त रहती है। इस बार पैदावार भी अधिक हुई है।

किसान चाहते है कि समय पर अपनी फसल को काट व सुखा कर उसे अच्छी कीमत पर बेच लॉक डाउन में हुए नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन अनाज के भाव नहीं मिल रहे है। किसानों की मानें तो चावल की कौन कहे इस बार अभी तक गेहूं के भाव भी गिरे हुए है।

किसानों का कहना है कि धान की फसल समय से नहीं बिकने पर बिचौलिए सक्रिय होंगे तथा किसान भी खून पसीना की कीमत पर उगाए फसल को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि सरकार पैक्सों के माध्यम से धान व गेहूं जैसी फसल के बिक्री की व्यवस्था तो की गई है।

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