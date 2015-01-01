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कार्रवाई:रोको-टोको अभियान चलाकर पुलिस ने वसूला जुर्माना, हमेशा मास्क लगाने की दी नसीहत

डुमरांव2 दिन पहले
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  • बिना हेमलेट और बिना मास्क वाले लोगों से पुलिस ने वसूले 7200 रुपये का जुर्माना

डुमरांव पुलिस ने मंगलवार को रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क सड़क पर चलने वालों व बिना हेमलेट बाइक चलाने वालों से जुर्माना वसूला। विस चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब पुलिस ने रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के सड़क पर विचरण रहे थे। जिनसे पुलिस ने जुर्माना वसूला वही बिना हेमलेट व वैध कागजात के वाहन चलाने वालों से भी जुर्माना वसूला गया।

पुलिस ने बिना मास्क वाले 14 लोगों से 700 रुपये जबकि बिना हेमलेट व कागजात के बाइक चलाने वालों से 6500 समेत कुल 7200 रुपये का जुर्माना वूसला। रोको टोको अभियान डुमरांव थाने के एएसआई अविनाश कुमार के देखरेख में चलाया गया। पुलिस के इस तेवर के बाद बिना मास्क पहने सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ी रही।

बता दें कि हाल के दिनों में लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए है तथा बिना मास्क पहले ही घर से बाहर निकल रहे है। हालांकि जिले में अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। लेकिन लोगों की लापरवाही दूर होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों की मुश्किलें बढ़ी रही।

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