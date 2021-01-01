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फैसला:राजस्व अधिकारी जारी करेंगे प्रमाण पत्र, जमीन विवाद निष्पादन में होगी सहुलियत

डुमरांवएक घंटा पहले
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अब सूबे के अंचलों में तैनात राजस्व अधिकारी विभिन्न मामलों में प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जमीन से जुड़े काम के बोझ को देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। पहले यह जिम्मेवारी अंचल के अंचलाधिकारी की थी। अंचलाधिकारी इससे पूरी तरह मुक्त कर दिए गए। सरकार के आदेश के बाद जाति, आय, आवास, क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अलावा अन्य प्रमाण पत्र राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे।

प्रमाण पत्र जारी करने का यह विषय सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में है। इसे एक निश्चित अवधि में जारी करना होता है। मगर, सीओ पर जमीन से जुड़े काम का बोझ रहने के कारण इसमें देरी होती थी। जिसका शिकायत मुख्यालय तक पहुंचती थी। जानकारों के अनुसार डुमरांव अंचल से दर्जनों शिकायत मुख्यालय तक पहुंचा है। समय पर प्रमाण पत्र न मिलने पर आम लोगों के जरूरी काम बाधित होते थे। कई बार तो आवेदकों की नौकरियों पर बन आती थी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश की प्रति उन अधिकारियों और विभागों को दी गई है, जहां इनकी जरूरत होती है। सरकारी विभाग के अध्यक्षों और जिलाधिकारियों के अलावा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय चयन पार्षद , बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, निबंधक, पटना हाई कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को इसकी दी गई है।

सीओ को इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकार मार्च 2011 में दिया गया था। इससे पहले राज्य सरकार ने सीओ को कानून व्यवस्था के अलावा अन्य कई मामलों में डयूटी न देने का आदेश जिलाधिकारियों को दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आठ दिसम्बर को बैठक किया गया था जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ था द्य जिसमे सीओ को सिर्फ जमीन से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए मुक्त रखा जाए। उसी बैठक में भू सर्वेक्षण शिविरों की सुरक्षा का भी आदेश दिया गया है।
आंकड़ों के मुताबिक जमीनी विवाद में कई लोगों की गई जान

आकड़ो के मुताबिक क्षेत्र में ज्यादातर आपराधिक घटना जमीनी विवाद से जुड़ी है। सप्ताह में दर्जनों से ज्यादा एफआईआर जमीनी विवाद से जुड़ी आती है। जिसका निष्पादन सही समय पर नही हो पाता था। जिससे क्षेत्र में प्रतिदिन जमीनी विवाद से जुड़ी कई घटनाएं होती थी द्य सीओ के ऊपर अंचल के कई कार्य रहते थे। जो कभी समय पर पूर्ण नही हो पाता था। जिसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से अहम फैसला लिया जिसमे सीओ केवल जमीन से जुड़े घटनाओं का ही निष्पादन करेंगे और आय आवास जाती आदि की जिम्मेदारी राजस्व कर्मियों को दिया गया है।

राजस्व अधिकारी को भी गाड़ी
राजस्व अधिकारियों का कार्यभार बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उन्हें अलग से अलग से गाड़ी देने का फैसला किया है। पहले अंचल में सिर्फ एक ही गाड़ी रहती थी, जिसका उपयोग सीओ करते थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए अलग गाड़ी रहती है। गाड़ी का इंतजाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कर रहा।

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