पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुरक्षा शिविर,:एकौना में सर्वजीत एचपी गैस ने लगाया सुरक्षा शिविर, उपभोक्ताओं को बताए गए बचाव के लिए पांच मंत्र

डुमरांवएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • चूल्हे को जमीन पर नही पर न रखें काम नही करते वक्त रेगुलेटर बंद रखें

गैस उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मंगलवार को सिमरी प्रखंड के एकौना जलालपुर गांव में सर्वजीत एचपी ग्रामीण वितरक डुमरी के द्वारा उपभोक्ता जागरूक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपभोक्ताओं को गैस के बचाव व इससे होने वाले नुकसान से बचाव के सुझाव दिए गए।

वहीं उपभोक्ताओं को आपातकालीन परिस्थितियों में गैस लिकेज व सिलेंडर से होने वाले दुघर्टनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को गैस के प्रयोग व समय समय पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई। जागरूकता शिविर का उद्घाटन सर्वजीत एचपी ग्रामीण वितरक डुमरी के मालिक प्रेमसागर कुमार व एकाैना पंचायत के मुखिया उमाशंकर राय ने संयुक्त रूप से किया।

आयोजित शिविर में उपभोक्ताओं को गैस के बारे में जानकारी देते हुए एजेंसी के मालिक प्रेमसागर कुमार ने गैस प्रयोग करते समय सुरक्षा के पांच मंत्र बताया। उन्होंने बताया कि चूल्हे पर काम न करते समय और सोने से पहले रात को रेगुलेटर हमेशा बंद करके रखें, चूल्हे को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा सिलेंडर से ऊंचे स्थान पर रखे, सिलेंडर रखने के लिए घर की रसोई में प्लेटफार्म का बनाया जाना अतिआवश्यक है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता गैस एजेंसी गोदाम से सिलेंडर लेते समय लिकेज एवं वजन जांच अवश्य करा लें। गैस की होम डिलीवरी देने आए डिलीवरी मैन से गैस की लिकेज व सील को चेक कराकर ही सिलेंडर लें। दो साल एक बार चूल्हे एवं गैस पाइप की जांच एजेंसी के मैकेनिक से अवश्य करवाएं, ताकि गैस प्रयोग करते समय कोई परेशानी न हो।

उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करते समय कहा कि गैस की गंद आने पर शीघ्रता से सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर को बंद कर दे। बिजली के उपकरणों को आन आफ न करें और तुरंत अपने वितरक या आपातकालीन सैल को इस बारे में सुचित करें। उन्होंने बताया कि गैस का प्रयोग करते समय गृहणियां असावधानियां बरतती है। जिनके परिणामस्वरूप लापरवाही के कारण गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती है।

इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें इन सुरक्षा के पंच मंत्र अपनाना चाहिए। इस पंच मंत्र को अपनाने से निश्चित रूप से गैस के प्रयोग में बचाव व दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। जागरूकता शिविर में आए उपभोक्ताओं ने उत्सुकता से दिए गए सुझाव व अन्य जानकारी पर गहरी रूचि दिखाई। एसएमएस के माध्यम उपभोक्ताओं को किया जाएगा जागरूक एजेंसी मालिक प्रेमसागर कुमार ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से जागरूक करने के लिए एजेंसी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत चूल्हे को जमीन पर न रखने, सिलेंडर हमेशा को ऊंचे स्थान पर रखने व सिलेंडर के प्लेटफार्म बनाना व सिलेंडर लेते समय लिकेज एवं वजन की जांच के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि उपभोक्ता इन नियमों का पालन कर जान माल की रक्षा कर सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser