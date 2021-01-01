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दिल्ली से कश्मीर तक सक्रिय है मानव तस्करों का नेटवर्क:पिता की डांट पर घर से भागा था ‘शरीफ’, तस्करों ने कश्मीर में उसे बेच दिया

डुमरांव28 मिनट पहलेलेखक: पीटर बेकर
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बेटे के इंतजार में बैठा परिवार। - Dainik Bhaskar
बेटे के इंतजार में बैठा परिवार।
  • बाल मजदूरी कराने वालों के नेटवर्क में फंसा घर से भागा किशोर, जबरन करवाया दो साल का कॉन्ट्रैक्ट
  • काश्मीर के दुकान में कर रहा है काम, 28 नवंबर 2020 को रजडीहा से भाग गया था शरीफ

डुमरांव थाना क्षेत्र के रजडीहा गांव का एक किशोर पिता की डांट के बाद घर छोड़कर भाग गया। घर से भागकर वह पुरानी दिल्ली पहुंचा। यहां अवैध ढंग से बाल श्रम कराने वालों के चंगुल में फंस कश्मीर चला गया है। बाल श्रम कराने वालों ने अपने कंपनी के माध्यम से जबरन उस किशोर का दो साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करा लिया है।

इसके बाद उसे कश्मीर की एक दुकान में काम करना पड़ रहा है। किशोर अब चाह कर भी दो साल के पहले अपने घर नहीं आ सकता है जबकि उसके घर वापसी के लिए उसके पिता डुमरांव थाना से लगायत वरीय पुलिस पदाधिकारियों से गुहार लगा थक चुके हैं।

किशोर को इस तरह उठाने वाले वाले कश्मीर में रहने वाले उसके रिश्तेदार से मिलने तक नहीं दे रहे है। किसी तरह वह अपने परिजनों से फोन पर बात कर आपबीती सुना रहा है। बावजूद किसी भी स्तर से बाल श्रम कराने वालों के नेटवर्क में फंसे इस किशोर के रेस्क्यू का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिससे पीड़ित परिवार काफी मायूस है।

पुरानी दिल्ली से ही बाल श्रम कराने वालों ने फंसा लिया था नेटवर्क में, पुलिस के पास गुहार लगा थक चुके हैं परिजन

राजमिस्त्री सतार अंसारी का पुत्र है शरीफ अली
बाल श्रम कराने वालों के चंगुल में फंसा शरीफ अली रजडीहा गांव का रहने वाला है। पिता की डांट के बाद वह 28 नवंबर 2020 को अपने घर से चुपके से भाग गया था तथा ट्रेन पकड़ किसी तरह पुरानी दिल्ली पहुंच गया। यहा उसे किसी दानिश नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई जो किशोर को कंट्रैक्ट पर काम दिलवाता था।

यही से वह उसके चंगुल में फंसा दानिश ने उसे अच्छी नौकरी व पगार दिलाने का सब्जबाग दिखा उसे अपने आदमियों के साथ काश्मीर भेज दिया। इस बात की पुष्टि खुद शरीफ की बुआ रूबीना जो काश्मीर में ही रहती है ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान किया था।

पहले दुकान से भाग गया था शरीफ
शरीफ पहले काश्मीर के फैजल के दुकान पर काम करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वह वहा से भाग गया। इसके बाद कुछ दिनों तक उसका पता नहीं चला था। इस दौरान उसके पिता सतार काफी परेशान थे। लेकिन एक सप्ताह बाद वह किसी दूसरे दुकान से अपने पिता से बात किया तथा यह बताया कि उसके साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया है। इसके बाद सतार एसपी नीरज कुमार सिंह से भी गुहार लगाए थे। लेकिन अब तक उसके रेस्क्यू का उपाय नहीं किया जा सका है।

शरीफ की तरह चंगुल में फंसे है कई किशोर
दैनिक भास्कर की पड़ताल में यह बात खुलकर सामने आई है शरीफ अकेला उनके चंगुल में फंसने वाला किशोर नहीं है बल्कि उसके तरह के कई अन्य किशोर बाल श्रम कराने वालों के चंगुल में फंसे है। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान फैजल ने बताया था कि उसके साथ बिहार व झारखंड के कुल तीन लड़के आए थे। इसके अलावे कई अन्य लड़के भी यहा इस तरह से काम करते है।

कहते हैं थानाध्यक्ष
^सतार का आवेदन मिला है। पुलिस कश्मीर पुलिस से भी सहयोग लेने का प्रयास कर रही है। उसे जल्दी वापस बुलाने की कवायद की जा रही है।।
बिंदेश्वर राम, थानाध्यक्ष

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