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एसपी का निर्देश:पंचायत चुनाव से पहले ही वारंटियों को पकड़ने का एसपी ने दिया निर्देश

डुमरांवएक घंटा पहले
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एसपी नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को डुमरांव एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। एसपी ने इस दौरान घंटों कार्यालय के एक-एक फाईलों को खंगाला तथा कार्यों के प्रति संतोष जताया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय की पंजी, शराब कांड से संबंधित केस, दहेज उत्पीड़न व दलित उत्पीड़न मामले से संबंधित लंबित मामलों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

इससे पूर्व एसडीपीओ कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे एसपी को पुलिसकर्मियों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद उन्होंने सभी पदाधिकारियों का वर्दी की जांच के साथ-साथ कार्यालय परिसर का भी उन्होंने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने के साथ-साथ जनता के साथ बेहतर संबंध बनाने की भी बात कही।

एसपी ने इस दौरान एसडीपीओ केके सिंह से पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा किए। उन्होंने चुनाव से पहले वारंटियों को गिरफ्तार करने तथा शराब तस्करी पर लगाम लगाने की बात भी कही।

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