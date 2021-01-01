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सर्वे:पंचायत के विभिन्न वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किया जा रहा सर्वे

राजपुर5 घंटे पहले
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प्रखंड की हर पंचायत के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने को लेकर प्रखंड प्रशासन के द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिये कार्यपालक सहायकों के द्वारा सभी वार्डों में सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान कार्यपालक सहायक पंचायतों के वार्डों में पहुंचकर बिजली की पोलों के पास काउंटिंग कर इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे है।

जानकारी देते हुए अनिल कुमार वर्मा, राहुल तिवारी समेत कई कार्यपालक सहायकों ने बताया कि राजपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर सर्वे किया जा रहा है। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि से सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लगाए जाने को लेकर कार्यपालक सहायकों को सर्वे किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में दस सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है जिसको लेकर सर्वे किया जा रहा है।

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