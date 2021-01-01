पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बेखौफ बदमाश:शहर में बेखौफ हो रहा है जुए का खेल, पुलिस-प्रशासन है फेल

डुमरांव5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जुआरी प्रशासन की नाक के नीचे जुआ खेलने में मशगूल हो गए हैं। डुमरांव के वार्ड नम्बर 6 के पकड़ी मुहल्ला काली मंदिर के पिछे चैक स्थान में जुआरियों के इस तरह खुले स्थान पर जुआ खेलने से यह लगता है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। पुलिस और अनुमंडल प्रशासन के नाक तले गैर कानूनी खेल खेला जा रहा है। लेकिन न तो पुलिस को इसकी कोई परवाह है और न ही जिला प्रशासन ने इन जुआरियों पर कोई कार्रवाई की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी खबर न हो लेकिन प्रशासन जान बूझकर इस गैर कानूनी खेल से अनजान बना बैठा है। यहां से गुजरने वाले लोग उन्हें देख रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे इस खेल को देखकर आकर्षित हो रहे हैं।

इतना ही नहीं बच्चे भी जुआरियों की भीड़ में एकत्रित होकर सौ-पचास रुपये का दाव लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इससे आने वाले समय में बच्चों का इस प्रकार के खेलों से बुरा असर पड़ेगा। लेकिन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है और जुआरी खुलेआम बेखौफ समाज की इस बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। डुमरांव एसडीपीओ के.के.सिंह ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। जिसमें कई जुआरी पकड़े गये और हजारों रुपये पकड़े गये है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser