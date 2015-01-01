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गड़बड़झाला:संवेदक ने शौचालय में लगा दिया है घर में लगाने वाला नल

डुमरांव4 घंटे पहले
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  • पंचायत के वार्ड आठ का है मामला, प्रशासन को नहीं है पता

मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना धरातल पर किस कदर भटक गई है इसका प्रमाण प्रखंड के कसिया पंचायत गांव में देखने को मिल रहा है। भास्कर की टीम के पड़ताल में कई चौकाने वाले मामले सामने आए है। सबसे दिलचस्प तो यह है कि एक घर के बाहर बने शौचालय में ही हर घर नल योजना का पाइप लगा दिया गया है। जबकि इस योजना के तहत पेयजल मुहैया कराया जाता है। लेकिन यहां संवेदक ने मनमाने तरीके से शौचालय में भी हर घर नल योजना के पाइप से कनेक्शन दे दिया है।

जिससे सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है। ग्रामीणों की मानें तो कई अन्य जगहों पर भी इस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि पेयजल योजना का लाभ लोगों को भले ही ठीक से न मिले लेकिन इस योजना के तहत उनके शौचालय में पानी जरूर पहुंच रहा है। इस संबंध में डुमरांव बीडीओ से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनका मोबाइल रिसीव नहीं हो सका।

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