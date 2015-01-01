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क्राइम:फायरिंग कर रहा युवक पुलिस को देखकर भागा, कट्‌टा व कारतूस बरामद

डुमरांव3 घंटे पहले
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गांव में दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा युवक पुलिस को देखते ही हथियार फेंक फरार हो गया। घटना बुधवार की देर रात डुमरांव थाना क्षेत्र के बंझुडेरा की है। जहां स्थानीय युवक देशी कट्टा से फायरिंग कर रहा था। जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस को देखकर फरार हो गया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने पीछा भी किया परन्तु असफल रहे।

डुमरांव एसडीपीओ केके सिंह ने बताया कि आरोपी पुलिस की वाहन को देख फायरिंग कर रहा व्यक्ति मदद यादव देशी कट्टा और 3.15 बोर की ग्यारह गोलियां फेक कर भाग गया। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही यह पता लगाने में पुलिस जूटी है कि युवक किसी की हत्या के नियत से इतनी गोली लेकर फायरिंग कर रहा था।

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