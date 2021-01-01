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विवाद:महरौरा में दो वर्ष पहले हुए आंगनबाड़ी सेविका चयन पर गहराने लगा है विवाद

डुमरांवएक घंटा पहले
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कुशलपुर पंचायत के महरौरा स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 15 के सेविका चयन पर विवाद गहराने लगा है। दो वर्ष पूर्व हुए सेविका चयन पर अब स्थानीय निवासी बिनोद कुमार राय ने आपत्ति जताते हुए सीडीपीओ को आवेदन दिया है। सीडीपीओ को दिए आवेदन में बिनोद ने बताया है कि सेविका चयन के लिए आम सभा गुपचुप तरीके से किया गया है।

जिस सेविका का चयन किया गया है विभाग द्वारा पहले उसके सर्टिफिकेट को अमान्य करार दिया गया था। बिनोद ने आरोप लगाया है कि चयनित सेविका के आठवीं व दसवीं के सर्टिफिकेट के नामों में भी अंतर है। उन्होंने सीडीपीओ से इस मामले की जांच करने की गुहार लगाई है।

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