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जागरुकता अभियान:रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल दलहन के लिए धातक, गोबर से दोगुनी होगी पैदावार: वैज्ञानिक

डुमरांव5 घंटे पहले
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  • रसायनिक खाद इस्तेमाल से लाभकारी सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना तथा मृदा अपरदन होती बर्बाद

पिछले कुछ दशकों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और पादप सुरक्षा रसायनों का प्रयोग किसानों व कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में तो अवश्य वृद्धि हुई, परंतु इसके साथ-साथ इनके अनियोजित प्रयोग का दुष्परिणाम निकला है। पर्यावरण असंतुलन, भूमिका उर्वरा शक्ति क्षीण होना, भूमि में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना तथा मृदा अपरदन। आज स्थिति ये है कि रासायनिक क उर्वरकों के भरपूर प्रयोग के बावजूद वांछित पैदावार नहीं मिल रही है।

जिसके अनेक कारण हैं जैसे उर्वरकों का असंतुलितप्रयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों का अभाव, उर्वरक प्रयोग की गलत विधि और समय, असंतुलित जलप्रबंध, पौधसुरक्षा, रसायनों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग और सही फसल-चक्रन अपनाना। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए यह आवश्यक है पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली अपनायी जाए।

वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉ आनंद कुमार जैन ने गुरूवार को किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि चने की फसल दलहनी होने के कारण इसकी नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। क्योंकि चने के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रन्थियों में उपस्थित जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन का जड़ों में स्थिरीकरण कर के पौधे की नाइट्रोजन की काफी मात्रा की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है। लेकिन प्रारम्भिक अवस्था में पौधे की जड़ों में ग्रंथियों का पूर्ण विकास न होने के कारण पौधे को भूमि से नाइट्रोजन लेनी होती है।

अतः नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु 20 किग्रा. नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके साथ 40किग्रा. फॉस्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से देना चाहिये। नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया या डाई अमोनियमफास्फेट (डीएपी) तथा गोबर खाद वकम्पोस्ट खाद द्वारा दी जा सकती है। जबकि फास्फोरस की आपूर्ति सिंगल सुपर फास्फेटया डीएपी या गोबर व कम्पोस्ट खाद द्वारा की जा सकती है।

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