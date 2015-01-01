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उदासीनता:मुगांव में एक साल में ही फट गयी है पानी टंकी रिसता है पानी, आधे घरों तक ही पहुंचा अमृत जल

डुमरांव3 घंटे पहले
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  • मुगांव में सात निश्चय योजना का काम नहीं हो सका है पूरा, ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है परेशानी

सात निश्चय योजना में लूट से मुगांव पंचायत भी अछूता नहीं रहा है। इस पंचायत के वार्ड 11 में अबतक योजना का काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि वार्ड सदस्य सह संवेदक संतोष यादव द्वारा पानी टंकी लगा ग्रामीणों को जलापूर्ति की खानापूर्ति भी की गई है। लेकिन हकीकत यह है कि पानी टंकी लगाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है।

जिस कारण यह टंकी एक बार पूरी तरह से फट चुका है जबकि दूसरी बार लगाने पर भी इसमें से पानी रिसता है। पानी टंकी के लिए बेस तो बनाया गया है लेकिन उसे ढंका नहीं गया है। वही जलापूर्ति भी पूरे गांव में नहीं हो पाई है। जानकारों की मानें तो कुल 150 घरो के मुकाबले महज 60-70 घरों तक ही नल का जल पहुंच पाया है।

बाकी लोग अभी भी पाइप पहुंचने का इंतजार कर रहे है। जबकि संवेदक द्वारा योजना को पूर्ण बता पूरी राशि की निकासी भी कर ली गई है। जिस कारण ग्रामीण ठगा महसूस कर रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके घर तक भी नल जल योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन वार्ड सदस्य की मनमानी से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला पा रहा है।

जिस कारण ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इस संबंध में जब वार्ड सदस्य सह संवेदक से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुखिया के कहने पर संवेदक रवि कुमार श्रीवास्तव को साढ़े ग्यारह लाख रुपये का चेक दिया था। लेकिन संवेदक काम को आधा अधूरा छोड़ फरार हो गया। संतोष ने बताया कि चेक के आधार पर संवेदक रवि श्रीवास्तव पर बक्सर कोर्ट में मामला दर्ज कराया हूं।

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