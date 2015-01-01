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पहल:लोगों की समस्याओं से अवगत हुए सांसद

डुमरिया3 घंटे पहले
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सांसद सुशील कुमार सिंह ने शनिवार को डुमरिया प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने महुड़ी गांव में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र पाठक के भाई के निधन पर शोकसंतप्त परिवार से मुलाकात की। परिजनों को इस संकट में सांत्वना दी। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्या से सांसद श्री सिंह को अवगत कराया। उपस्थित लोगों ने सिंचाई समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की।सांसद ने इन समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णुदेव मिश्रा, विजय सिंह, अनिल राय, अनिल वर्मा, विलास प्रसाद, धनंजय सिंह, इजहार करीम खान, कैस खान आदि मौजूद थे। वहीं इसके बाद सांसद ने डुमरिया बाजार में कार्यकर्ताओं व आम लोगों से मुलाकात की।

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