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जिम्मेदारी:माओवादी के पीएलजीए दस्ते ने की थी महंेद्र समेत दो की हत्या, पर्चा गिराकर ली जिम्मेदारी

डुमरिया\ मैगरा3 घंटे पहले
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  • चुनाव के बाद फिर सक्रिय हुए नक्सली, मैगरा के कई इलाके में गिराया पर्चा, दहशत

जन अदालत में सजा देने की नक्सलियों ने दी धमकी
भाकपा माओवादी के मध्य जोनल कमिटी के द्वारा शनिवार की रात मैगरा थाना क्षेत्र के सेवरा व नारायणपुर पंचायत के कई जगहों पर हस्तलिखित पर्चा गिराया गया है। नक्सली पर्चा कालीदह, हेसरा,-रामपुर आदि में मिले हैं। सूचना के बाद मैगरा पुलिस ने पर्चे को जब्त किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। नक्सली पर्चे में गत अगस्त माह में हरणी गांव के ईंट-भठ्ठे संचालक महेन्द्र यादव व ग्रामीण रामदयाल रजक की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इसके अलावे कई और बातें लिखी गई है।
कहा गया है कि उक्त घटना को भाकपा माओवादी के पीएलजीए दस्ते के द्वारा अंजाम दिया गया था। निर्दोष लोगों को फंसाकर तंग नहीं करने की बात भी कही है। नक्सली पोस्टर में कई धमकी भरी बातें लिखी हैं, जिसमें आर्थिक पाबंदी से जुड़ी बातें भी हैं। हस्तलिखित पर्चे में मारे गए महेंद्र यादव की सारी संपत्ति को जब्त करने व संचालित भठ्ठे को बंद करने व ईंट नहीं खरीदने की बात लिखी गई है। वहीं उनके परिजनों को पुलिस का मुखबिर बता जन अदालत में सजा देने की धमकी दी है।

नक्सली पर्चा बरामदगी के मामले की हो रही है जांच:थानाध्यक्ष
वहीं मैगरा थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पर्चा बरामद हुआ है। मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बताया कि महेन्द्र यादव की हत्या की दर्ज प्राथमिकी से नाम हटाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। इधर, इस तरह का धमकी भरा नक्सली पर्चा कई स्थानों से मिलने के बाद लोगों में दहशत का भी माहौल देखा गया।

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