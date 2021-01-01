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वैक्सीनेशन:पहले दिन चिकित्सकों को लगाई गई वैक्सीन

डुमरिया5 घंटे पहले
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  • डुमरिया सीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन शुरू

डुमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को कोविड 19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्रभारी चिकित्सक डाॅ डी सी मुर्मू को पहली वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद अन्य चिकित्सकों को लगी। पहले फेज में 100 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगानी है। टीका लगने के बाद सभी को ऑब्जरवेशन वार्ड में रखा गया। डुमरिया स्वास्थ्य केंद्र को पांच सौ वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है।

चिकित्सकों के अलावा सूची में जिनका नाम है, सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन काऊंटर पर सभी एएनएम तथा स्वास्थ्य सहियाओं की कतार लगी रही। कोविड 19 के टीकाकरण के मद्देनजर कोविड 19 का टीका रुम, ऑबजरवेशन वार्ड, प्रतीक्षा हॉल बनाया गया है। प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि वैक्सीन के लिए 100 स्वास्थकर्मियों के नामों की सूची आई है। सभी लोगों का एक दिन में टीका नहीं लग पाने के कारण दो दिनों के बाद लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

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