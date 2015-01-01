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कार्रवाई:दुर्गावती में ट्रक से 1872 लीटर शराब जब्त, चार तस्कर किए गिरफ्तार

दुर्गावती2 दिन पहले
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  • पुलिस को रिश्वत में दिए जाने वाले 2.30 लाख भी जब्त

दुर्गावती थाना क्षेत्र के पिपरिया मोड़ के समीप नेशनल हाईवे 2 पर शराब से भरा ट्रक यूपी 65 एटी 4387 पहुंची तो तलाशी के दौरान ट्रक से 213 कार्टून यानी 9006 बोतल जिसकी कुल मात्रा 1872. 72 लीटर शराब बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने ट्रक को जप्त कर लिया।

सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही शराब माफिया को इस बात की जानकारी मिली तो उसने सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी नंबर बीआर 06 पी 4655 से दो लोगों को 2.30 लाख के साथ शराब छोड़ने के एवज में पुलिस को रिश्वत देने के लिए भेजा, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद दुर्गावती पुलिस ने रिश्वत के पैसे के साथ दोनों शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार कर ली।

दुर्गावती थाने में प्रेस वार्ता में कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि चंदन कुमार साह पिता जगदीश साह परसथुआ वार्ड नंबर 4 थाना कोचस जिला रोहतास का रहने वाला है। इसका इतिहास अपराधिक रहा है। शराब के मामलों में दो बार जेल जा चुका है।
चंदन कुमार का शराब तस्करी में बड़ा नाम है
सासाराम मॉडल टाउन थाना में एक ट्रक शराब पकड़ा गया था।जिस मामले में यह जेल जा चुका है।दूसरा मंटू कुमार भी जेल जा चुका है। वहीं दावथ थाना में दीनदयाल सिंह के घर में एक ट्रक शराब पकड़ी गई थी। उसमें भी चंदन कुमार साह जेल जा चुका है।यानी चंदन कुमार का शराब तस्करी में बड़ा नाम है।

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