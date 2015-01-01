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मौत:नौशहरा पुल के समीप ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की हुई मौत

घोसी2 घंटे पहले
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  • एक ही बाइक पर सवार होकर दो युवक लौट रहे थे लोदीपुर अपने घर

स्थानीय थाने के बंशीबिगघा मुख्य नहर की सड़क पर नौशहरा पुल के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के संदर्भ में ग्रामीणों का बताना है कि भखरा गांव निवासी 16 वर्षीय शिबू कुमार एवं रवि कुमार एक बाइक पर सवार होकर हुलासगंज थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव से अपने गांव भखरा वापस लौट रहे थे। इसी बीच नौशहरा पुल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बाइक में जोरदार ठोकर मार दी। ट्रक की ठोकर से दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना पाकर ग्रामीणों के द्वारा तत्काल उन दोनों को पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शिबू कुमार की मौत हो गई। वही इलाज के बाद रवि कुमार की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद शिबू कुमार के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

अमथुआ में घर में बिजली ठीक कर रहे युवक की करंट से मौत
जहानाबाद| काको थाना क्षेत्र के अमथुआ गांव में शनिवार की करंट की चपेट में आने से राजीव कुमार नामक एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आनंदी प्रसाद का पुत्र राजीव के घर की बिजली बंद थी। शनिवार की दोपहर बाद वह घर का बिजली ठीक कर रहा था। वह बिजली तार का जोड़ रहा था कि इसी बीच वह गलती से करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गया और मूर्छित हो गया। आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत करार दे दिया।

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