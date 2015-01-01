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केस दर्ज:उबेर में आपसी विवाद में एक जख्मी, केस दर्ज

घोसी3 घंटे पहले
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स्थानीय थाना क्षेत्र के उबेर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। इस संबंध में एक पक्ष के द्वारा घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संदर्भ में उबेर गांव निवासी राजेश यादव ने लिखीत आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके भाई ने पुराने विवाद को लेकर उसे एवं उसके परिवार को मारपीट कर जख्मी कर दिया। सूचक ने दर्ज प्राथमिकी में भूषण यादव समेत चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है।

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