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खेल:राज ने आईआईसीपी को 76 रनों से हराया

घोसी2 घंटे पहले
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डॉ. के राजन की स्मृति में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रखंड के लखावर उच्च विद्यालय के मैदान में खेले जा रहे सीनियर डिवीज़न क्रिकेट लीग के सातवें मुकाबले में राज डेंटल क्रिकेट क्लब और आईआईसीपी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। राज क्रिकेट क्लब की टीम ने 76 रनों से शानदार जीत दर्ज की। राज डेंटल टीम के कप्तान संतोष ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 34.1 ओवरों में 147 रन बना कर ऑल ऑउट हो गयी।

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