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धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई:बालू का बफर स्टॉक सील, प्राथमिकी दर्ज

घोसी2 घंटे पहले
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खनन माफियाओं पर खनन विभाग इन दिनों लगातार कार्रवाई कर रहा है बावजूद इसके धंधेबाज अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे है। शुक्रवार को जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा तिसौर गांव के समीप अवैध बालू के बफर स्टॉक को सील करते हुए गिंजी गांव के एक युवक को नामजद अभियुक्त बनाया है। उन्होने बताया कि छापेमारी के दौरान तिसौर गांव के समीप बालू का बफर स्टॉक पाया गया और उसे चिन्हित कर एक व्यक्ति के ऊपर घोसी थाने में उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

दरअसल जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा तीन दिनों के अंदर यह दूसरी कार्रवाई है। मालूम हो कि बुधवार को घोसी थाना क्षेत्र के ढ़ोंगरा गांव में अवैध बालू के बफर स्टाक से लोडिंग किए जा रहे एक ट्रक को जब्त करते हुए मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। मौके से बालू से लदे एक ट्रक को भी जब्त किया गया था। घोसी थाना क्षेत्र में सरमा,अतियामा, त्रिलोकी बिगहा, बंशीबिगहा, डमौआ, झुनकी, चूनूकपुर समेत दर्जनों गांवों के समीप माफियाओं के द्वारा बालू का बफर स्टॉक कर ट्रक का लोडिंग का कार्य बदस्तूर जारी है।

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