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खेलकूद:लो स्कोरिंग मैच में जीत के लिए स्पोर्टिंग यूनियन के छूटे पसीने

घोसी2 घंटे पहले
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  • श्रीराम क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, मात्र 64 रनों के स्कोर पर पूरी टीम पैवेलियन लौटी

डॉ. के राजन की स्मृति में जहानाबाद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रखंड के लखावर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित सीनियर डिवीज़न क्रिकेट लीग का पाचवां मुकाबला श्री राम क्रिकेट क्लब और स्पोर्टिंग यूनियन क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। स्पोर्टिंग यूनियन की टीम ने तीन विकटों से जीत दर्ज की।

इसके पहले सुबह स्पोर्टिंग यूनियन टीम के कप्तान आदित्य कुमार गुप्ता ने टॉस जीता और श्रीराम क्रिकेट क्लब को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। श्रीराम क्रिकेट क्लब की पूरी टीम निर्धारित 35 ओवरों के खेल में मात्र 21.2 ओवरों में महज 64 रनों पर सिमट गई।

जिसमें टीम के एकमात्र बल्लेबाज विष्णु शंकर ही दहाई अंक को पार कर सका और उसने सबसे अधिक 16 रन बनाए। गेंदबाजी में स्पोर्टिंग यूनियन की टीम की ओर से संतोष ने तीन,सोनू,चंदन और सिद्धार्थ ने दो-दो जबकि अनुराग ने एक विकेट चटकाए। 65 रनों के आसान सा लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्पोर्टिंग यूनियन की टीम की भी शुरुआत बेहद खराब रही और 65 रन बनाने में अपने 7 विकेट गवां बैठी।

स्पोर्टिंग यूनियन की टीम की ओर से रवि राज ने 18,सुगंध ने 14 जबकि सोनू ने 13 रन बनाए। श्री राम क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी में 13 वर्षीय गेंदबाज आयुष पटेल ने धारदार गेंदबाजी कर चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा तो विष्णु शंकर ने दो जबकि अंकित को एक विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी चार विकेट के लिए श्री राम क्रिकेट क्लब के गेंदबाज आयुष पटेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिलास्तरीय कोच संतोष वर्मा ने दिया।

अच्छे खेल पर मैदान में उपस्थित दर्शकों ने दाेनो टीमो के खिलाड़ियों का तालियां बजाकर खूब उत्साहवर्द्धन किया। लो टोटल वाले इस मैच में भी दोनो टीमों ने अच्छा संघर्ष दिखाते हुए मैच को आखिर तक जिंदा रखा। मैच में अंपायरिंग की भूमिका जिलास्तरीय अंपायर शशि सिंह और श्रीकांत शर्मा जबकि स्कोरर की भूमिका गुलशन ने निभाई। संयुक्त सचिव डीके पाल ने बताया कि शुक्रवार को अब्दुल कलाम क्रिकेट क्लब और सकल देव मेमोरियल क्रिकेट क्लब के बीच मैच होगा।

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