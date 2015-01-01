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आरोप:पावापुरी ओपी प्रभारी पर पक्षपात का आरोप

गिरियक4 घंटे पहले
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पावापुरी ओपी क्षेत्र के पूरण बिगहा निवासी सिंहता देवी ने शनिवार को एसपी को आवेदन देकर ओपी प्रभारी पर कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगाते हुए केस दर्ज नहीं करने की शिकायत की। महिला ने आवेदन में बताया है कि शुक्रवार को भूमि विवाद में संजय चौधरी और दीना चौधरी से झगड़ा हुआ। मारपीट में उनके भैंसुर सीताराम चौधरी के अलावा दूसरे पक्ष के लोग भी जख्मी हुए। चाकू से जख्मी भैंसुर को इलाज के लिए विम्स ले गए तो उन्हें स्टिच दिया गया। इसके बाद दबंगों के इशारे पर पुर्जा रखकर उन्हें विम्स से खदेड़ दिया गया। जबकि, पुलिस ने दूसरे पक्ष का विम्स में इलाज कराया। ओपी प्रभारी ने दूसरे पक्ष का केस दर्ज कर लिया और उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की। जबकि उनके भैंसुर चाकू से जख्मी हु़ए हैं। गोतनी को भी बेरहमी से पीटा गया है।

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