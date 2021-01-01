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परेशानी:गड्ढे के कारण सड़क पर फंसी पोकलेन सुबह से शाम 7 बजे तक लगा महाजाम

गिरियकएक घंटा पहले
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गिरियक में सड़क पर सुबह से शाम तक लगी वाहनों की कतार। - Dainik Bhaskar
गिरियक में सड़क पर सुबह से शाम तक लगी वाहनों की कतार।

राष्ट्रीय उच्च पथ 20 पर शनिवार की सुबह से ही महाजाम लग गया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय उच्च पथ 20 के नालंदा-नवादा बॉडर के पास एक पोकलेन गाड़ी सड़क किनारे गड्‌ढे में फंस गया। जिससे रोड ब्लॉक हो गया और आवागमन बाधित हो गया। आवागमन को सुचारू रूप से संचलन कराने में गिरियक पुलिस को ठंड में भी पसीने बहाने पड़े। रोड ब्लॉक रहने के कारण सुबह से शाम 7 बजे जाम लगा रहा। जाम के कारण नवादा जिला के अम्बिका बिगहा और नालंदा के कंचनपुर पुल तक वाहनों की कतार लग गयी। थानाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बताया कि खराट गांव के पास एक बड़ी पोकलेन सड़क किनारे गड्डे में फंस गयी। जिसके कारण रोड ब्लॉक हो गया। भारी भरकम पोकलेन हटाने के लिए बाहर से दो क्रेन मंगाना पड़ा। क्रेन आने में देरी हुई। जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गयी। क्रेन के माध्यम से पोकलेन को सड़क किनारे से हटाकर आवागमन सुचारू कराया गया।

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