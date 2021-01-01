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गिरफ्तारी:सीटेट में दूसरे के बदले परीक्षा देते दो गिरफ्तार

गिरियकएक घंटा पहले
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पावापुरी ओपी थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय से रविवार को दो फर्जी छात्र पकड़े गए। मिली जानकारी अनुसार पावापुरी स्थित एक निजी विद्यालय में सीटेट की परीक्षा आयोजित की गयी। परीक्षा हॉल में दो फर्जी विद्यार्थी दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। जिसे निजी विद्यालय के निदेशक द्वारा पकड़ा गया। ओपी प्रभारी चंचल कुमार ने बताया कि निजी विद्यालय में दो फर्जी छात्र दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था। गिरफ्तार छात्र बिहार थाना क्षेत्र के झींगनगर निवासी दशरथ प्रसाद के पुत्र गोपी कुमार और अस्थावां थाना क्षेत्र के उगमा गांव निवासी शम्भू प्रसाद के पुत्र सागर कुमार है।

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