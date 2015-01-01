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लापरवाही:आठ माह बाद भी शिवम की मौत का नहीं खुला राज

गोविंदपुर4 घंटे पहले
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गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरकियारी गांव में 12 फरवरी 2020 को 12 वर्षीय किशोर शिवम लायक की हुई मौत के राज का पर्दाफाश अब तक नहीं हो पाया है। घटना के 8 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी बिंदु तक नहीं पहुंच पाई है। मृतक के पिता प्रकाश कुमार नायक ने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इस कांड के उद्भेदन की मांग की है। इस संबंध में मृतक शिवम लायक के पिता प्रकाश कुमार लायक के बड़े भाई माधव नायक के आवेदन पर बरवाअड्डा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ कांड अंकित किया गया था।

कांड के अनुसंधानकर्ता बरवाअड्डा थाना के पुलिस अधिकारी उदेश्वर पाल ने बताया कि मामले का अनुसंधान चल रहा है। अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबना है। बावजूद मौत के कारण की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है।

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