पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्रिकेट मैच:भलवंडी ने कंचनपुर तो तिलौति ने उपाध्या बिगहा को हराया

गोह7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गोह प्रखंड के देवहरा स्थित गांधी मैदान में रविवार को डीपीएल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को दो मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला भलवंडी बनाम कंचनपुर की टीम के बीच खेला गया। जिसमें भलवंडी की टीम 17 रनों से विजयी रहा। जबकि दूसरा मुकाबला तिलौति बनाम उपाध्या बिगहा के बीच खेला गया। जिसमें तिलौति ने उपाध्या बिगहा की टीम को 15 रनों से हराया।

पहले मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भलवंडी की टीम ने निर्धारित 16 ओवर के 14 वें ओवर में ऑल आउट होकर 135 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी कंचनपुर की टीम भी 14 ओवर में 118 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए विजेता टीम के संतोष को समाजसेवी सुनील गुप्ता द्वारा मैन ऑफ द मैच में बल्ला देकर पुरस्कृत किया गया।

जबकि दूसरे मुकाबले में तिलौति की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 129 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं पीछा करने उतरी उपाध्याय बिगहा की टीम 15 वें ओवर में ऑल आउट होकर 114 रन ही बना पाई।

खेल समाज को एकजुट बनाते हुए मानसिक एवं शारीरिक लाभ भी पहुंचाता है
मैच शुरू होने से पूर्व समाजसेवी सुनील गुप्ता, समर सिंह, अजीत बारी, राजीव, सुधीर गुप्ता, पप्पू चौधरी, चुनमुन चौधरी, गुड्डू ने दोनों पक्षों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बेहतरीन खेल प्रदर्श न के लिए हौसला अफजाई किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser