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क्राइम:अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक से लूटे 2.25 लाख, बाइक छोड़ भागे

गोह4 घंटे पहले
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गुरुवार को दिन-दहाड़े अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से 2.25 लाख लूट लिया। मामला गोह थाना क्षेत्र के गोह-उपहारा पथ की है। घटना के बाद गोह थाना क्षेत्र के निरपुरा गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश राम ने फोन कर इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस तहकीकात में जुट गई।

शिक्षक ने बताया कि वे गोह स्थित एसबीआई बैंक से 2 लाख 25 हजार रुपए निकालकर एक थैला में रखकर पैदल ही अपने घर नीरपुरा जा रहे थे, जैसे ही प्रखंड कार्यालय के समीप पहुंचे की उपहारा के तरफ से बिना नंबर प्लेट के बाइक पर सवार होकर दो अपराधी पहुंचे और झपट्‌टा मारकर थैला छिनकर फरार हो गए। जिसके बाद तत्काल उन्होंने इसकी सूचना गोह पुलिस को दिया।

शिक्षक से पैसा लूटने के बाद अपराधी तेज रफ्तार में भागने लगे, लेकिन धनतेरस व दीपावली को लेकर बाजार में लोगों की काफी भीड़ लगी थी। जिसके कारण लूटेरों ने बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर फरार हो गए। घटना के बाद तहकीकात करती पुलिस जगतपति चौक पहुंची तो बाइक को संदिग्ध अवस्था में देखा।

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