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गुस्सा:गोह में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश

गोह7 घंटे पहले
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गोह में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मगध प्रमंडल के साथ-साथ जिला पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत करने के एक माह बीतने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई।

ये बातें गोह निवासी जेपी सेनानी अरविंद पांडेय ने रविवार को प्रेस ब्यान जारी कर कही। उन्होंने कहा कि बीते 5 दिसंबर 2020 को अंचलाधिकारी से लेकर डीएम, मगध प्रमंडल आयुक्त तथा राजस्व मंत्री बिहार सरकार को कई बार आवेदन देकर यह अवगत कराया गया था कि गोह के महत्वपूर्ण तालाब के चारों तरफ अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दी जा रही है और स्थानीय पदाधिकारी बाजार से अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं।

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