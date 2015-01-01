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विरोध:युवक की मौत पर मुआवजे की मांग काे लेकर रोड जाम

गोह4 घंटे पहले
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सड़क दुर्घटना में जख्मी एक युवक की मौत होने पर परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मामला गोह थाना क्षेत्र के गोह-रफीगंज पथ के डिहुरी गांव समीप सड़क की है। लगभग चार घंटे तक सड़क जाम कर परिजनों ने हंगामा किया। जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।

जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही गोह थानाध्यक्ष मनोज कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। वरीय स्तर पर फोन से बात कर थानाध्यक्ष ने मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद ग्रामीण माने और सड़क से जाम हटाया।

इसके बाद आवागमन शुरू हुई। बताते चलें कि बुधवार की शाम रफीगंज थाना क्षेत्र के मुखदुमपुर गांव समीप सड़क पर हाईवा की टक्कर से एक बाइक पलट गई। जिसके कारण बाइक पर सवार गोह थाना के डिहुरी गांव निवासी उपेंद्र यादव, सिकंदर यादव व जुगेंद्र रवानी जख्मी हो गए थे। गंभीर जख्मी होने के कारण सिकंदर की मौत इलाज के दौरान हो गई।

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