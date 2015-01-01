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  • The Family Members, Who Came To Meet The Girlfriend, Were Handed Over To The Police, The Police Station Got The Two Married.

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रिती-रिवाज:प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को घरवालों ने पकड़ पुलिस को सौंपा, थानाध्यक्ष ने कराई दोनों की शादी

गोह4 घंटे पहले
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  • मामला गोह थाना क्षेत्र के कोसडिहरा गांव स्थित न्यू एरिया की, कुछ वर्ष पूर्व हुई थी दोनों की जान-पहचान

प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को घरवालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद थानाध्यक्ष ने पहल करते हुए दोनों पक्ष के अभिभावकों के बीच सामंजस्य स्थापित कराया तथा प्रेमी प्रेमिका का शादी करवा दिया। मामला गोह थानाक्षेत्र के कोसडिहरा गांव स्थित न्यू एरिया की है। प्रेमी युवक मनीष कुमार उर्फ छोटू जहानाबाद जिले के शकूराबाद थानाक्षेत्र अंतर्गत कुंडीला गांव का रहने वाला है।

कुछ वर्ष पूर्व न्यू एरिया में उसकी बहन की शादी हुई थी। इसके बाद अक्सर उसका वहां आना जाना रहता था। इसी दौरान उसी गांव के स्वर्गीय बीरबल पासवान की पुत्री रीना कुमारी से उसकी जान पहचान हुई। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया और वे एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाने लगे।

प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि प्रेमी युवक सभी बंधनों को तोड़कर अपनी प्रेमिका से मिलने 10:00 बजे रात को उसके घर पहुंच गया। युवती के परिजनों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उक्त युवक ने थानाध्यक्ष से शादी कराने की गुहार लगाई तो उसके सच्चे प्यार को देखकर वे प्रभावित हो गए और दोनों अभिभावकों के बीच सामंजस्य स्थापित कर स्थानीय देवी मंदिर में उनकी शादी करा दिया।
ईश्वर को साक्षी मान एक-दूसरे के हुए प्रेमी जोड़े

थानाध्यक्ष के पहल पर दोनों पक्ष के अभिभावक तैयार हो गए तो प्रेमी प्रेमिका ने ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थमा। बिना बैंड बाजा और बाराती के पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाला। थानाध्यक्ष मनोज कुमार व परिजनों के अलावा पुरोहित बबन उपाध्याय, रामएकबाल मिश्रा, सतेंद्र राम डीलर सहित कई लोग इस पल के गवाह बने तथा वर-वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मिठाइयां भी बंटी।

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