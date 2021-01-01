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आक्रोश:सड़क निर्माण नहीं हाेने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर की नारेबाजी

गोह5 घंटे पहले
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गोह प्रखंड के बुधई खुर्द के दर्जनों ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं हाेने के खिलाफ रविवार को जनप्रतिनिधि के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा नेता महेंद्र वर्मा ने की। प्रदर्शन कर रहे करीमन यादव, उपेंद्र यादव, नीरज कुमार, अक्षय कुमार, अरुण कुमार, नीतीश यादव, सचिन कुमार, भुनेश्वर पासवान, मंतोष चंद्रवंशी, राजेश्वर यादव, रज्जु यादव, रामबचन पासवान सहित दर्जनों लोगों ने कहा की आजादी से अबतक तेयाप से हरीबिगहा गांव होते हुए धवाही गांव तक जाने वाली सड़क की दुर्दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

जिसके कारण बुधई खुर्द,बुधई कला,हरिगांव सहित कई गांव के ग्रामीणों को सड़क से यात्रा करना मुश्किल हो गया है। जब चुनाव का समय आता है तो प्रत्याशी लुभावने बातें करते हुए मतदाताओं से मत लेकर चुनाव जीत जाते हैं,लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी इस गांव की ओर ध्यान नहीं देते।

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