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गिरफ्तारी:शराब के नशे में उत्पात मचा रहे 3 गिरफ्तार

गोपालगंजएक घंटा पहले
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विशंभरपुर पुलिस के द्वारा शराब के नशे में उत्पात मचा रहे 3 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बलिवन सागर बाजार में कुछ लोग शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराबियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। जिसमें तीनों शराब के नशे में पाए गए। गिरफ्तार शराबी राहुल कुमार ग्राम बलिवन सागर, राधेश्याम यादव ग्राम अदमापुर थाना मांझागढ़ और दसई राम ग्राम भगवानपुर थाना थावे के रहने वाले हैं।

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