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मारपीट:महिला सहित 3 लोगों को मारपीट कर किया घायल

गोपालगंज4 घंटे पहले
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स्थानीय थाना क्षेत्र के डीह बगही में एक महिला सहित तीन लोगों को मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है।वही पीड़ित महिला लालबहादुर बीन की पत्नी सुनरी देवी ने थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि मेरे देवर रत्नेश बीन सोना नदी से मछली मरवा कर अपनी जीविकोपार्जन हेतु घर आ रहे थे। तभी रास्ते में सतीश कुमार पांडे सहित 6 लोग मेरे देवर से मछली छीन लिए। जब मेरे देवर ने इसका विरोध किया तो ऋषिराज पांडेय फरसा चला दिए।लेकिन मेरे देवर बच गए।हो हल्ला सुनकर मैं एवं मेरे ससुर वहां गए तो उक्त लोग मुझे मेरे देवर एवं मेरे ससुर को मारपीट कर घायल कर दिए।वहीं पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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