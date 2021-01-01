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कार्रवाई:35 बकायदारों का कटा गया बिजली कनेक्शन

गोपालगंजएक घंटा पहले
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बिजली बिल जमा नहीं करने के आरोप में 35 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। जेई प्रकाश कुमार सिंह ने बताया कि पांच हजार रुपए से अधिक बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है। सूची के अनुसार एक-एक कर बिजली कंपनी के अधिकारियों की टीम गांव में पहुंचकर कनेक्शन काट रही है।

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