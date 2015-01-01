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कोरोना अपडेट:कोरोना के 8 नए मामले आए सामने, 32 लोगों ने दी मात, स्वस्थ होकर लौटे घर

गोपालगंज3 घंटे पहले
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  • स्वास्थ्य विभाग ने कहा बिना मास्क के घरों से नहीं निकलें लोग

एक सप्ताह से कोरोना का आंकड़ा इकाई में है।यह जिले के लिए अच्छी खबर है।गुरुवार को भी कोरोना का आंकड़ा दहाई में नहीं पहुंचा। जिले में कोरोना की रफ्तार लगभग अब धीमी पड़ गई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 132रह गई है।चिंता की बात यह है कि दो अभी भी मरीज गंभीर बने हुए है।जिनका इलाज पटना में चल रहा है। वहीं अबतक आठ लोगों की मौत हो गई है।जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 5 हजार 3 सौ 34 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मरीजों की घटती संख्या अच्छी बात है।लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि जिले से कोरोना खत्म हो गया है।लापरवाही अभी भी भारी पड़ सकती है।इसलिए सभी लोग मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले।

स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन में बढ़ाया जांच का दायरा
जिले के आठ प्रखंड ऐसे है जहां से बीते 15 दिनों से एक भी नए मामले सामने नहीं आए है।भोरे प्रखंड में भी छ्ठवे दिन भी कोई नया केस सामने नहीं आया है।जिले के लगभग 500 मरीज केवल भोरे प्रखंड से ही है। भोरे में अभी भी कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। जिन इलाकों से मरीज मिले है। उन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायर बढ़ा दिया है।कोरोना के एक्टिव केस की संख्या जिले में घटकर 132रह गई है।
रिकवरी रेट पहुंचा 98 प्रतिशत के पार
अक्टूबर माह में संक्रमण का आंकड़ा औसतन प्रत्येक दिन तीस के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में कोरोना से संक्रमित मिल रहे अधिकांश लोगों की हालत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों का आंकड़ा 98 प्रतिशत को पार कर गया है।

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