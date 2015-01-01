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छापेमारी:विस चुनाव में जिले के 86 प्रतिशत प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त

गोपालगंज34 मिनट पहले
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  • 6 निर्वाचित प्रत्याशी को लेकर 15 प्रत्याशीयों ने अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, वहीं 77 प्रत्याशी अपनी जमानत को नहीं बचा सके, लोजपा प्रत्याशी की भी जमानत हुई जब्त

गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से चुनावी अखाड़े में उतरे 92 प्रत्याशी में से 86 प्रतिशत की जमानत जब्त हो गई है। महज 14 प्रतिशत प्रत्याशियों ने अपनी लाज बचाने में सफलता प्राप्त की है। चुनावी आंकड़े को अगर देखा जाए तो 6 विधानसभा में 92 प्रत्याशी अपने किस्मत अजमा रहे थे। जिसमें 6 निर्वाचित प्रत्याशी को लेकर 15 लोगों ने अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। वहीं 77 प्रत्याशी अपनी जमानत को नहीं बचा रहे। जबकि गोपालगंज विधानसभा सीट से लालू प्रसाद के साले साधु यादव को छोड़कर बसपा ने किसी भी क्षेत्र में अपनी बढ़त नहीं बना पाई।

कांग्रेस कुचायकोट में दूसरे तो गोपालगंज में तीसरे स्थान पर रही
जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों में चार सीटों पर एनडीए तथा दो सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा, जदयू व राजद ने दो-दो सीट से जीत दर्ज की। कांग्रेस कुचायकोट और गोपालगंज सीटों से चुनाव हार गई। गोपालगंज विस क्षेत्र में तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई। जबकि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में काली पांडेय दूसरे स्थान पर रहे।

कम से कम छठा भाग वोट आने जरूरी
किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कुल डाले गए वोटों में से जमानत बचाने के लिए कूल वैध वाेटाें में से उसका छठा भाग आना जरूरी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरशद अजीज ने बताया कि मान लीजिए किसी प्रत्याशी को 100 वोट आया है। जमानत बचाने के लिए उसे कम से कम छठा भाग यानी 17 वोट आने जरूरी हैं। कम वोट आने पर उसकी जमानत जब्त हो जाएगी।

कुचायकोट में लोजपा प्रत्याशी का जमानत जब्त
बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे कुल 13 प्रत्याशियों में से दस लोगों की जमानत राशि जब्त हुई। इसी प्रकार बरौली से एनडीए व महागठबंधन के प्रत्याशी को छोड़ कोई भी अन्य प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सका। इस सीट से बसपा प्रत्याशी भी पांच हजार मत भी प्राप्त नहीं कर सके। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा, बसपा व कांग्रेस प्रत्याशी को छोड़कर मैदान में उतरे 22 में से 19 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके। कुचायकोट विस क्षेत्र से मैदान में डटे 13 में से दस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई जबकि हथुआ विस क्षेत्र से भी जदयू व राजद को छोड़ अन्य प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके।

नोटा को मिले कई दलों से अधिक वोट
जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में 25,259 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया। जिले में कुल मतदान का यह 2.41 प्रतिशत रहा। आंकड़ों पर गौर करें तो कई विधानसभा क्षेत्रों में नोटा को दलीय प्रत्याशियों से अधिक वोट मिले। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में नोटा को 7656 मत मिले। इस विस क्षेत्र में लोजपा सहित कई अन्य प्रत्याशियों को इससे कम वोट मिले। इसी प्रकार हथुआ विधानसभा क्षेत्र में नोटा को 4501 मत प्राप्त हुए। इससे कम वोट हथुआ विस क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी को मिला। भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में नोटा तीसरे स्थान पर रहा। इस विस क्षेत्र में 8010 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया।

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