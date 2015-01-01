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जागरुकता:रेड रीबन क्लब के तत्वावधान में निकाली गई एड्स जागरुकता रैली

गोपालगंज7 घंटे पहले
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बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी व रेड रिब्बन क्लब के तत्वाधान में शहर के कई इलाकों में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता कार्यक्रम में कमला राय कॉलेज के एनएसएस के छात्र शामिल थे।

एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी सह रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार पांडेय के नेतृत्व में छात्र- छात्राओं ने महाविद्यालय के पास की मोहल्ले में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को सजग किया।

इसमें छात्र संगठन से रोशन कुमार , सुनील कुमार , अनीश कुमार ने मोहल्ले के लोगों के बीच एचआईवी एड्स एवं इससे बचाव के प्रति जागरूक किया। छात्र अपने स्तर से समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। यह कार्यक्रम बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी एवं रेड रिबन क्लब के तत्वाधान में निरंतर रूप से चलाया जा रहा है।

समय-समय पर इस में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को युवा निदेशक श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। समाज में फैले भ्रम को दूर कर लोगों में जागरूकता बढ़ाकर एचआईवी के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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