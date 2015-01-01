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अपराध:सिपाया में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी

सासामुसा2 दिन पहले
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मंगलवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने रंगदारी के लिए दुकानदार को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ढाला की है। जानकारी के अनुसार कुशवाहा मार्केट में जनरल स्टोर के दुकानदार राजेश बैठा अपने दुकान पर बैठे हुए थे।इसी दौरान दो बाइक से पहुंचे चार अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया फायरिंग के बाद अपराधियों ने 20 लाख की रंगदारी का डिमांड किया और पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए।

बगल के दुकानदार को लगी गोली : फायरिंग की घटना में बगल के रेडीमेड दुकानदार विजय मांझी के पैर में गोली लग गई जिसे इलाज के लिए कुचायकोट पीएचसी भेजा गया जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी होते ही थानाध्यक्ष अशोक कुमार मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायल विजय मांझी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। राजेश बैठा ने बताया कि 4 माह पूर्व अपराधियों द्वारा उनके घर जाकर रंगदारी मांगी गई थी साथ ही धमकी दी गई थी कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गोलीबारी की घटना के बाद पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया पुलिस के लाख आश्वासन के बावजूद बाजार में अपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है।

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