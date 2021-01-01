पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्राथमिकी:मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी

गोपालगंज4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय थाना क्षेत्र के मानपुर में हुए मारपीट में दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष से पहवारी यादव ने थाने में दिए आवेदन में अमरजीत वर्मा सहित चार लोगों के खिलाफ लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट कर 2 महिला सहित 4 लोगों को घायल करने एवं गले से सोने की चेन और सोने की अंगूठी छिनने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो वहीं इंद्रजीत वर्मा ने पहवारी यादव सहित 12 लोगों के खिलाफ लाठी डंडे से उनके मां-बाप को मारपीट कर घायल करने के साथ ही उनके मां के नाक से सोने की छुईं छीन लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष के दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser