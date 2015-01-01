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मारपीट:दबंगों ने पिता-पुत्र से की मारपीट

गोपालगंजएक घंटा पहले
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पनगर थाना क्षेत्र के बसडिला गांव में दबंगों द्वारा मारपीट कर पिता-पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों के इलाज के लिए पड़ोसियों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल राजकुमार साह ने बताया कि वे और उनके पुत्र रोहन कुमार अपना मकान निर्माण करा रहे थे। उसी समय दबंगों द्वारा मकान के निर्माण में बाधा उत्पन्न किया जाने लगा है। जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

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