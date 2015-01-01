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मनाया गया जश्न:जहरादेई से अमरजीत की जीत पर मनाया गया जश्न

गोपालगंज2 दिन पहले
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विधानसभा चुनाव में चल रही कांटे की टक्कर के बीच मंगलवार को हुई मतगणना में जीरादेई से माले के अमरजीत कुशवाहा को विजय मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनडीए गठबंधन के जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रही कमला कुशवाहा को भारी अंतर से हराया है। इस जीत को लेकर माले कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत की सूचना मिलने के बाद माले कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिला कर, अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। कार्य कर्ताओं का कहना था कि यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत है। जीरादेई की जनता ने जात पात, संप्रदाय समुदाय आदि से ऊपर उठकर महागठबंधन के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा को वोट देकर जिताया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस उम्मीद से जनता ने वोट दिया है, उसे टूटने नहीं दिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र का विकास होगा। समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान है।

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