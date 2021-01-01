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परीक्षा:तीसरे दिन रसायन विषय की हुई परीक्षा, 18267 में से 397 रहे अनुपस्थित

गोपालगंज4 घंटे पहले
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इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के तीसरे दिन दूसरे दिन दोनों पालियों में 18664 परीक्षार्थियों में से 18267 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। विभिन्न केंद्रों से 397 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र और दूसरी पाली में कला संकाय के अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। आज पहली पाली में साइंस के अंग्रेजी तथा दूसरी पाली में इतिहास विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान उड़नदस्ता टीम के सदस्यों के द्वारा केंद्रों का अौचक निरीक्षण कर जांच की गई। तीसरे दिन तक जिले से किसी भी छात्र के निष्काशन की सूचना नही है।

यातायात व्यवस्था रही अस्त-व्यस्त
परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त रही। दूसरी पाली के छात्रों के परीक्षा केंद्रों पर जाने व प्रथम पाली के परीक्षार्थी का परीक्षा देकर निकलने के दौरान शहर में जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही। गोपालगंज शहर सहित थावे, मीरगंज व हथुआ शहर में सड़क पर जाम की स्थिति रही। परीक्षार्थियों को केंद्रों पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

कड़ाके की ठंड के बीच समय पर पहुंचे परीक्षार्थी
परीक्षा के तीसरे दिन भी सुबह पूरा शहर कुहासे से लिपटा रहा। कड़ाके की ठंड के बीच परीक्षार्थी केंद्रों पर भागते नजर आए। परीक्षार्थी सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। हालांकि विभाग के जूता पहनने के नियम को लागू करने पर इस ठंड में छात्र छात्राओं को काफी राहत मिली है। वहीं अधिकांश छात्र मास्क के बजाय चेहरा पर मफलर ढके नजर आए। हालांकि 11 बजे के बाद मौसम साफ हो जाने से परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को ठंड से राहत मिली।

दंडाधिकारी व पुलिस बल के जवान दिखे मुस्तैद
परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर शांति व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल के अधिकारी व जवान मुस्तैद नजर आए। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले परीक्षा केंद्रों के मुख्य प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की सघन तलाशी ली गई। इसके बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने दिया गया।

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