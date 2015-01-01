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चुनाव:चीफ जस्टिस ने पूछा-माता जी, 108 साल में भी वोट डालने गईंमहिला बोलीं-बबुआ, मोट अनाज खाइल करऽ चलत-फिरत रहबऽ

गोपालगंज3 घंटे पहले
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  • सीवान की रामवती की वोटिंग के बाद की फोटो देख मुख्य न्यायाधीश ने किया वीडियो काॅल

हमारे युवा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने से चूक जाते हैं। लेकिन, सीवान के गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र के शेरीया गांव की 108 साल की रामवती देवी ने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उनकी ट्वीट की गई फोटो देखकर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश संजय करोल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वीडियो कॉल कर रामवती देवी से बात की। रामवती उन्हें बबुआ कह कर संबोधित कर रही थीं। मुख्य न्यायधीश ने पूछा-माता जी, अाप 108 साल की उम्र में भी वोट डालने गईं। सहज स्वभाव की रामवती देवी ने जवाब दिया-बेटा, मोटा अनाज खाइल करऽ, चलत फिरत रहबऽ।

108 वर्ष की बुजुर्ग रामवती देवी बेहद खुश हैं। कहती हैं ‘हमरा से फोन पर बड़ा साहेब बात कइले रहनी। उहां के हालचाल लेहनी, एकरा बाद अंग्रेजन के बारे पूछनी। तब आ अब के फर्क के बारे में पूछनी। हम उनका के बतवनी की अंग्रेज लोग हमनी से सनइ के खेती करावत रहले। (सनई से खाट बुनने के लिए रस्सी बनाई जाती है)। ओ घरी बड़ी परेशानी रहे। पइसा रुपए के कमी रहे। अब हमनी के बड़ी खुशहाल बानी जा। महिला ने आगे बताया कि उनका बेटा बतइले कि बात करे वाला साहेब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहले। साहेब के भी हम भोले बाबा के गीत सुनवनी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनका बेटा, बहू उनका अच्छे से ख़्याल रखते हैं, अच्छे खान-पान और अच्छी दिनचर्या की वजह से वो 108 साल की उम्र में भी स्वस्थ हैं। शरीर की इंद्रियां पूरी तरह काम कर रही है। लंबी आयु और शरीर को स्वास्थ रखना है तो सूर्य के उदय के पहले जगना होगा। खाने में मोट अानाज का सेवन जरूरी है। आज भी उनका रूटीन इसी तरह का है। रामवती देवी को इलाके और गांव के सभी लोग माई ही कहते हैं। उनके एक बेटे है जिनका नाम जेपी सिंह है। वह 1996 में सेना के सूबेदार से रिटायर किए हैं।

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