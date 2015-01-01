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कोरोना अपडेट:सिधवलिया में मिला कोरोना पॉजिटिव

गोपालगंज3 घंटे पहले
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महम्मदपुर थाना क्षेत्र के बुधसी गांव में कोरोना पॉजिटिव नया मरीज मिला है ।कोरोना मरीज गांव का ही रहने वाला है जिसका कोई भी ट्रेवल रिकार्ड नही है। जिसका उम्र भी 60 वर्ष के करीब है। जो कई दिनों से बीमार रहा रहा था ।जिसे परिजनों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में लगे कोरोना जांच कैम्प में जाकर कोरोना जांच कराया गया तो बीमार वृद्ध का रिपोर्ट पॉजिटिव मिला।

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