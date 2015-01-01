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टीकाकरण की तैयारी शुरू:को-विन एप से होगी कोरोना वैक्सीनेशन की निगरानी लाभार्थियों को एसएमएस के जरिये दी जायेगी सूचना

गोपालगंज2 दिन पहले
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  • टीका के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, एप में पांच मॉड्यूल होंगे

कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण का कार्य किया जाना है। इसके लिए विभाग में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। टीकाकरण की निगरानी के लिए कोविन (कोरोना वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क) पोर्टल लांच किया गया है। जिसके माध्यम से लाभार्थी को एसएमएस के द्वारा सूचना मिल जाएगी कि किस दिन और किस स्थान पर टीका लगेगा।

इसके लिए पोर्टल पर डाटा फीडिंग किया जायेगा। इसपर टीकाकरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। पहले चरण के लिए फ्रंटलाइन वकर्स के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। उनका एप पर रजिस्‍ट्रेशन कराया जाएगा। टीका चाहने वाला व्यक्ति इसपर अपना पंजीकरण करा सकता है। को-विन एप में पांच मॉड्यूल होंगे, जिनमें प्रशासक मॉड्यूल, पंजीकरण मॉड्यूल, टीकाकरण मॉड्यूल, लाभार्थी सूचना प्राप्ति मॉड्यूल तथा रिपोर्ट मॉड्यूल होंगे।

वैक्सीन के प्रबंध पर कार्य करेगा पोर्टल
वैक्सीन कोल्ड चेन प्वाइंट पर वैक्सीन के स्टाक की मात्रा एवं भंडारण फ्रिजरियल टाइम तापमान की ऑनलाइन निगरानी पोर्टल से की जाएगी। इसके लिए जिले में प्रत्येक कोल्ड चेन पर रखे आईएलआर में टेंपरेचर लागर नाम की एक सेंसर युक्त डिवाइस स्थापित है। यह डिवाइस नेट के माध्यम से वेब पोर्टल से जुड़ी रहेगी। यह पोर्टल पूरी तरह से कोरोना वैक्सीन के प्रबंध पर कार्य करेगा।

लाभार्थियों को भेजा जायेगा मैसेज
वैक्सीन और लॉजिस्टिक, सत्र स्थल, वैक्सीनेटर और लाभार्थी की सूचना मिलेगी। वैक्सीनेशन की सूचना उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए प्राप्त होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। बिना मोबाइल फोन पर सूचना के किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी।

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