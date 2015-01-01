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कोरोना अपडेट:कोरोना की बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 18 नए मामले आए सामने

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • -जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 5 हजार 3 सौ 66, एक मरीज की हालत गंभीर, लापरवाही से बढ़ सकती है मरीजों की संख्या, बिना मास्क के घरों से नहीं निकले लोग

जिले में कोरोना की रफ्तार दो दिन से बढ़ गई है।जिले में 24 घंटे के अंदर 18 नए मामले सामने आए। वहीं दो दिन में 32 नए मामले सामने आ चुके है। जो नए मरीज सामने आए है उसमें एक की हालत गंभीर बताई जाती है।जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 92रह गई है।वहीं अबतक आठ लोगों की मौत हो गई है।जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 5 हजार 3 सौ 66पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी लोग मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले।

नवंबर में और बढ़ा जांच का दायरा,मरीज की संख्या हुई कम
जिले के आठ प्रखंड ऐसे है जहां कुछ दिनों से एक भी नए मामले सामने नहीं आए है। नवंबर माह में जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है।जिन इलाकों से मरीज मिल रहे है।वहां पर ज्यादा जांच की जा रही है।भोरे प्रखंड में सातवें दिन भी कोई नया केस सामने नहीं आया है।जिले के लगभग 500 मरीज केवल भोरे प्रखंड से ही है। भोरे में अभी भी कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। जिन इलाकों से मरीज मिले है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या जिले में घटकर 92रह गई है।

रिकवरी रेट पहुंचा 98प्रतिशत के पार
अक्टूबर माह में संक्रमण का आंकड़ा औसतन प्रत्येक दिन तीस के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में कोरोना से संक्रमित मिल रहे अधिकांश लोगों की हालत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों का आंकड़ा 98 प्रतिशत को पार कर गया है।

144 लोगों की हुई कोरोना जांच
बैकुंठपुर| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को 144 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई । लैब टेक्नीशियन राजन कुमार सिंह एवं हर्षवर्धन कुमार ने एंटीजन किट से जांच किया। अस्पताल प्रभारी डॉ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 23 सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है।

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