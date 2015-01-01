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  • Counting Will Start From 8 Am, All Results Will Come By Noon, Fire Brigade Vehicles Will Be Stationed With Medical Team Near Counting Center

बैलट पेपर की होगी गिनती:सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती, दोपहर तक आ जाएंगे सभी नतीजे, मतगणना केंद्र के पास मेडिकल टीम के साथ फायर बिग्रेड की गाड़ियां रहेंगी तैनात

गोपालगंज3 घंटे पहले
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  • प्रत्येक विस के लिए होंगे 14 टेबल, सबसे पहले पोस्टल बैलट पेपर की होगी गिनती

जिले में 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी गई है। मतगणना के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलट पेपर की गिनती होगी। इसकी गिनती हो जाने के बाद ही ईवीएम में पड़े मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना 8.00 बजे सुबह से शुरू हो इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी अफसरों और कर्मचारियों को 5.00 बजे प्रातः ही बुलाया गया है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे।

इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा वार मतगणना हॉल में एक आरओ का अतिरिक्त टेबल लगेगा। इसकी जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम अरशद अजीज दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए वज्रगृह से कंट्रोल यूनिट को निर्धारित मतगणना कक्ष में भेजने के लिए वज्रगृह के प्रभारी पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए अलग से पदाधिकारियों, सहायकों एवं कार्यालय परिचारियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 टेबल के लिए एक मतगणना सहायक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं माइक्रो प्रेक्षक लाए जाएंगे।

मेडिकल और फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी तैनात
थावे के डाट व महिला आईटीआई में बने मतगणना परिसर में सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल टीम को तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल टीम आपात स्थिति के लिए जीवन रक्षक दवाओं के साथ मतगणना समाप्ति तक मौजूद रहेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश जारी किया है। वहीं मतगणना परिसर में विपरीत स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की एक टीम को वाहन सहित मतगणना समाप्ति तक रहने का निर्देश दिया गया है।
कटे-फटे मतपत्र होगें रद्द
सेना के जवान और नौकरी पेशा में रहने वाले मतदाताओं के द्वारा डाले गए वोट डाक मतपत्रों के सहारे मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे। यदि इन मतपत्रों में एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया हो, उस पर कोई मत अंकित नहीं हो, दिए गए मतपत्रों से भिन्न हो, यदि यह कटा-फटा हो, ताकि मतपत्र की पहचान स्थापित नहीं हो पा रही है। भेजे गए लिफाफे के साथ वापस नहीं कर के अन्य लिफाफे में प्राप्त हो, लगाए गए चिन्ह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया हो और मतपत्र पर कोई अन्य चिन्ह तथा नाम या पहचान योग्य सूचना अंकित हो जिससे मतदाता की पहचान होती हो। वैसे मतो की गिनती नही की जाएगी। उस मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा

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