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कार्रवाई:हथियार के साथ गिरफ्तार अपराधी को भेजा गया जेल

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • पाल मोड़ पर हथियार के साथ पुलिस ने दबोचा

दानापुर-श्रीरामपुर के बीच पाल मोड़ पर हथियार के साथ घूम रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिससे पूछताछ कर रविवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से हीरो होंडा स्पलेंडर प्रो बाइक और एक लोडेड जिंदा कारतूस के साथ एक पिस्टल बरामद किया गया है। अपराधी की पहचान सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा बाजार के ईद महमद के पुत्र मकसद मियां बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने बताया की गलत काम करने वालोें को बख्शा नहीं जाएगा।

हत्या के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी
बैकुंठपुर| सिसईं सीजीटी पब्लिक स्कूल के समीप शनिवार को युवक की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में दफादार वीर बहादुर सिंह के बयान पर थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि युवक की हत्या कहीं और कर साक्ष्य पाने के लिए चौर में मृत शरीर फेंक दी गई थी। शव की पहचान के लिए सीमावर्ती थानों से संपर्क किया जा रहा है।

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