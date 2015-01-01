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उमड़ी भीड़:दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

गोपालगंजएक घंटा पहले
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प्रखंड मुख्यालय के दिघवा दुबौली बाजार में दीपावली की खरीदारी के लिए शनिवार से भीड़ उमड़ने लगी है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शुक्रवार को पहली बार बाजारों में अप्रत्याशित भीड़ देखी गई। चार जिलों की सीमा पर अवस्थित दिघवा दुबौली बाजार में उमड़ी भीड़ से स्टेशन रोड, डाक बंगला रोड तथा खादी भंडार रोड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

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